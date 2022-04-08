Серхио Бускетс пожаловался на состояние поля после ничьей «Барселоны» с «Айнтрахтом»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал результат матча с «Айнтрахтом» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте и завершилась со счётом 1:1.
«Мы знали, что это будет сложная игра. У нас были некоторые потери, но мы пытались общаться, чтобы найти преимущество. Поле было не самым хорошим, и нам было трудно контролировать мяч. Мы приехали, чтобы победить и постараемся прибавить в ответном матче. Являемся ли мы фаворитом на победу в Лиге Европы? «Барселона» всегда является фаворитом на всё, но у нас было не самый лучший период и он ещё продолжается», — приводит слова Бускетса Sport.es.
Ответная встреча команд пройдёт 14 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания).
- 8 апреля 2022
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