Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола не планирует уходить из «Манчестер Сити» до лета 2023 года

Гвардиола не планирует уходить из «Манчестер Сити» до лета 2023 года
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не планирует покидать свою нынешнюю должность до конца контракта, который рассчитан до лета 2023 года, информирует TNT Sports Brazil в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, Гвардиола не планирует работать со сборной Бразилии. Более того, бразильская федерация футбола даже не связывалась с Хосепом по поводу сотрудничества, о чём ранее писали испанские СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что Федерация футбола Бразилии считает Гвардиолу идеальным кандидатом на пост главного тренера. Хосеп может стать наставником бразильской национальной команды после чемпионат мира – 2022, когда этот пост покинет Тите. Испанскому специалисту якобы предложили контракт до ЧМ-2026 включительно. Зарплата Хосепа по этому соглашению может составить € 12 млн.

Новость по теме
Гвардиола может возглавить сборную Бразилии. Ему готовы платить € 12 млн в год
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022