Гвардиола не планирует уходить из «Манчестер Сити» до лета 2023 года

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не планирует покидать свою нынешнюю должность до конца контракта, который рассчитан до лета 2023 года, информирует TNT Sports Brazil в «Твиттере».
Согласно сведениям источника, Гвардиола не планирует работать со сборной Бразилии. Более того, бразильская федерация футбола даже не связывалась с Хосепом по поводу сотрудничества, о чём ранее писали испанские СМИ.
Напомним, ранее сообщалось, что Федерация футбола Бразилии считает Гвардиолу идеальным кандидатом на пост главного тренера. Хосеп может стать наставником бразильской национальной команды после чемпионат мира – 2022, когда этот пост покинет Тите. Испанскому специалисту якобы предложили контракт до ЧМ-2026 включительно. Зарплата Хосепа по этому соглашению может составить € 12 млн.
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