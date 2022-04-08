В Краснодарском крае пройдёт отборочный турнир детского футбольного фестиваля «Чемпионата»

Со 26 по 29 мая 2022 года в Новороссийске на стадионе спортивной базы «Футбольный мир» пройдёт отборочный турнир детского футбольного фестиваля «Чемпионата» для игроков 2011 и 2012 годов рождения. Подать заявку на участие может любая команда. Для записи необходимо связаться с генеральным директором футбольного клуба «К8-Метеор»: +7 967 201-99-79, Кочубей Кирилл Александрович.

Приглашаем жителей и гостей Краснодарского края поддержать участников отборочного турнира. Адрес стадиона спортивной базы «Футбольный мир»: с. Абрау-Дюрсо, ул. Чехова, д.1.

Детский футбольный фестиваль «Чемпионата» пройдёт уже в четвёртый раз подряд. В 2021 году в турнире приняли участие 32 команды из 18 городов, от Москвы и Новороссийска до Иркутска и Минусинска, а также наши гости из столицы Узбекистана Ташкента. В прошлом году обе команды К-8 из Новороссийска заняли 13-е места в своих турнирах. Юниоры 2010 г.р. в финальном матче обыграли московскую команду Future со счётом 2:1, а их товарищи по команде 2011г.р. разгромили ФК «Иркутск» со счётом 5:1.

Отборочные турниры проходят в мае по всей стране, анонсы новых городов и дат проведения публикуются по тегу фестиваля на «Чемпионате». Финальный турнир пройдёт в конце сентября в Саранске на полях стадиона «Мордовия Арена», принимавшего матчи ЧМ-2018.

Соревнования проводятся при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее», технический организатор – автономная некоммерческая спортивная организация Футбольный Клуб «К8-Метеор".