Президент «Торпедо»: у нас уже подписан бюджет на участие в РПЛ

Президент «Торпедо» Денис Маслов заявил о стремлении клуба выйти в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон.

«Подали документы на получение лицензии РПЛ, в том числе документы на подтверждение финансовых критериев. У нас подписан бюджет на участие в РПЛ — задачу никто не снимал. Мы хотим бороться за первую двойку.

Какая сумма бюджета? Мы точно понимаем, что если выйдем в РПЛ, то там сыграем. 300-400 миллионов рублей? Сумма существеннее. Если команда решит поставленную задачу, клуб имеет подтверждённый бюджет. Основной стадион, который заявили, — «Лужники», резервный — «Арена Химки». Нам удалось договориться об аренде «Лужников» по определённой градации — топ-матч, матч иной категории. Всё прописано.

По документам, по нашим финансовым гарантиям проблем с лицензированием возникнуть не должно. Мы выступаем за то, чтобы нынешний чемпионат России закончился по тем же правилам, по которым начался. Хотим послушать аргументы тех, кто выступает за мораторий, выскажем свои.

Во многих командах кто-то уехал. У нас тоже уехали два украинца. Все в одинаковых условиях. Суть обещаний в том, что на них не влияют меняющиеся обстоятельства. Нигде не написано, что, если уехали иностранцы, чемпионат надо закрывать. Давайте закроем его тогда? Но как объяснить владельцам клубов ФНЛ, которые деньги вкладывают, что они потратили деньги, а сезон закончен? Надо доигрывать так, как есть. Это наша позиция. Мы не говорим, что это истина, но мы хотим закончить чемпионат, а следующий сезон начать в 16 клубов в РПЛ и 20 в ФНЛ», — приводит слова Маслова «РБ Спорт».

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