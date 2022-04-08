Луис Суарес может перейти в «Фенербахче»

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес может продолжить свою карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщает AS.



По информации источника, «Бешикташ» и «Фенербахче» интересуются 35-летним уругвайцем и уже связались с окружением форварда. «Фенербахче» занимает третье место в чемпионате Турции. «Бешикташ» идёт на восьмом месте в национальном первенстве.

Напомним, Суарес выступает за «Атлетико» с 2020 года, перейдя из «Барселоны» за € 7 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 29 матчах испанской Примеры, забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость Суареса оценивается порталом Transfermarkt в € 10 млн. Его соглашение с испанским клубом истекает в конце сезона.