В «Химках» оценили идею создания Кубка лиги

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков оценил идею создания нового турнира — Кубка лиги.

«Мне о Кубке лиги ничего не известно. Идея, наверное, неплохая. Чем больше турниров, тем лучше. Календарь сейчас поредеет, вполне вероятно, что такое мероприятие может иметь место», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ожидается, что в случае создания Кубка лиги участвовать в нём будут представители только клубов высшей лиги. Розыгрыш будет проходить по схеме один раунд — два матча, один дома, второй — в гостях.



«Зенит» с 49 баллами лидирует в чемпионате России. ЦСКА с 43 очками в 23 матчах Российской Премьер-Лиги закрепился в турнирной таблице на третьем месте. На втором месте располагается «Динамо» (46).