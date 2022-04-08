В «Барселоне» назвали характер травмы Жерара Пике
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У защитника «Барселоны» Жерара Пике диагностирована тендинопатия левой приводящей мышцы после первого матча четвертьфинала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (1:1). Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба в «Твиттере».
35-летний защитник был заменён в матче с немецкой командой на 23-й минуте. Пике будет вне игры некоторое время, и его восстановление покажет, когда он сможет вернуться в общий строй.
В нынешнем сезоне Пике в 38 матчах во всех соревнованиях отличился три раза. Его соглашение с каталонским клубом истекает в 2024 году.
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