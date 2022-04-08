Брейтуэйт летом может покинуть «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт может покинуть каталонский клуб летом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, датчанин недоволен своим положением в клубе, а именно количеством игрового времени. В то же время и главный тренер «Барселоны» Хави не рассчитывает на форварда.

Напомним, Брейтуэйт стал игроком «Барселоны» в феврале 2020 года. Трансфер футболиста из «Леганеса» обошёлся каталонскому клубу в € 18 млн. Всего датчанин принял участие в 57 матчах за «Барселону», забил десять голов и отдал пять результативных передач.



Ранее сообщалось, что каталонский клуб получил предложения о трансфере футболиста от «Вест Хэм Юнайтед», «Норвич Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион».