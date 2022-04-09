Джордан Ларссон прокомментировал переход в АИК

Нападающий АИКа Джордан Ларссон, приостановивший свой контракт со «Спартаком», рассказал о переходе в шведскую команду.
«Я нахожусь на важном этапе своей карьеры. Лучше всего подходил АИК. У меня были переговоры с АИКом в течение длительного периода, затем они усилились, и дело пошло быстрее. Что касается меня, то я уже давно не играл 90 минут, так что будет приятно вернуться на родину и сыграть. Посмотрим, смогу ли я сыграть в воскресной игре.
Ранее я упоминал, что клубу, возможно, придётся отдать Микаэлу Лустигу агентское вознаграждение. Он вышел на связь и узнал ситуацию. Да, то, что многие шведские футболисты покинули РПЛ, повлияло на меня. Но я должен начать с того, что лучше для меня и моей семьи, это зависело от них.
Я не готов к матчам на 100%. Поговорю с тренерским штабом о том, как мы исправим это. Наверное, я не в той форме, что в прошлом году, но я знаю, что могу сделать с этим», — приводит слова Ларссона expressen.se.
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