Бен-Арфа назвал президента и тренера «Лилля» извращенцами

Полузащитник «Лилля» Атем Бен-Арфа выступил с заявлением касательно главного тренера команды.

В своём «инстаграме» француз назвал президента «Лилля» Луиса Кампоса и главного тренера Жослена Гурвеннека извращенцами. Ранее стало известно, что игрок не тренировался в общей группе в понедельник и воскресенье. Это было связано с претензиями игрока к наставнику.

Напомним, Атем Бен-Арфа в январе перешёл в «Лилль» и подписал контракт до конца сезона. Бен-Арфа оставался без команды с лета прошлого года, когда у него закончился контракт с «Бордо». В сезоне-2020/2021 полузащитник сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал пять голевых передач. До этого Атем выступал за «Марсель», «Вальядолид», «Ренн», «ПСЖ», «Ниццу», «Халл», «Ньюкасл» и «Лион».