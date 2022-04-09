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«Динамо» Киев сыграет благотворительный матч с «Боруссией» Дортмунд

«Динамо» Киев сыграет благотворительный матч с «Боруссией» Дортмунд
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26 апреля в Дортмунде (Германия) на стадионе «Сигнал Идуна Парк» «Боруссия» проведёт благотворительный матч с киевским «Динамо», сообщатся на официальном сайте немецкой команды.

«Боруссия» в настоящее время обсуждает с УЕФА время начала встречи и уточняет все детали. В руководстве клуба заявили, что выручка от встречи пойдёт на помощь нуждающимся украинцам.

Ранее донецкий «Шахтёр» объявил, что проведёт серию благотворительных матчей с командами из США и Европы. Сегодня, 9 апреля, в 20:00 «Шахтёр» сыграет с греческим «Олимпиакосом».

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

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