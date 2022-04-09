Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 24-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 24-го тура
Комментарии

Сегодня, 9 апреля, матчами «Нижний Новгород» — «Динамо» и «Химки» — ЦСКА стартует 24-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 24-м туре состоятся следующие восемь встреч:

9 апреля (суббота)

  • «Нижний Новгород» — «Динамо» (Нижний Новгород, 14:00 мск)
  • «Химки» — ЦСКА (Химки, 14:00 мск)
  • «Рубин» — «Краснодар» (Казань, 16:30 мск)
  • «Ахмат» — «Зенит» (Грозный, 19:30 мск)

10 апреля (воскресенье)

  • «Урал» — «Крылья Советов» (Екатеринбуг, 12:00 мск)
  • «Уфа» — «Сочи» (Уфа, 14:00 мск)
  • «Спартак» — «Арсенал» (Москва, 16:30 мск)
  • «Ростов» — «Локомотив» (Ростов-на-Дону, 19:30 мск)

После 23 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 49 очков. В тройку лидеров входят также московские клубы «Динамо» (46) и ЦСКА (43).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022