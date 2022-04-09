Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022: расписание матчей 24-го тура
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Сегодня, 9 апреля, матчами «Нижний Новгород» — «Динамо» и «Химки» — ЦСКА стартует 24-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 24-м туре состоятся следующие восемь встреч:
9 апреля (суббота)
- «Нижний Новгород» — «Динамо» (Нижний Новгород, 14:00 мск)
- «Химки» — ЦСКА (Химки, 14:00 мск)
- «Рубин» — «Краснодар» (Казань, 16:30 мск)
- «Ахмат» — «Зенит» (Грозный, 19:30 мск)
10 апреля (воскресенье)
- «Урал» — «Крылья Советов» (Екатеринбуг, 12:00 мск)
- «Уфа» — «Сочи» (Уфа, 14:00 мск)
- «Спартак» — «Арсенал» (Москва, 16:30 мск)
- «Ростов» — «Локомотив» (Ростов-на-Дону, 19:30 мск)
После 23 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 49 очков. В тройку лидеров входят также московские клубы «Динамо» (46) и ЦСКА (43).
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