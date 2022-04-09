Хави: оптимистично настроен в отношении Гави. Он хочет остаться в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о возможном продлении контракта с полузащитником Гави.
«Я настроен оптимистично в отношении Гави. Он хочет остаться. Но всё зависит от клуба, игрока и его агента. Гави заслуживает того, чтобы остаться в «Барселоне». Я надеюсь на это», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.
В нынешнем сезоне Гави в 25 матчах испанской Ла Лиги забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Действующее соглашение 17-летнего полузащитника истекает в конце следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает Гави в € 60 млн. Ранее сообщалось, что новый контракт для Гави был подготовлен «Барселоной» ещё в декабре прошлого года.
«Барселона» обыграла «Севилью» благодаря голу Педри:
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