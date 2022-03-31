«Барселона» подготовила новый контракт для 17-летнего Гави ещё в декабре

«Барселона» рассчитывает в ближайшее время переподписать соглашение с 17-летним полузащитником Гави. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



По сведениям источника, контракт для 17-летнего вундеркинда был подготовлен ещё в декабре прошлого года. Сообщается, что продление контракта между сторонами является лишь вопросом времени.

В нынешнем сезоне Гави в 24 матчах испанской Ла Лиги забил два гола и отдал пять результативных передач. Действующее соглашение полузащитника истекает в конце следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает Гави в € 60 млн.

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