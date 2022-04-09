Бабаев назвал беспрецедентным возможное решение ФИФА разрывать контракты легионерам в РПЛ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался на тему возможного разрешения со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) футболистам разрывать свои соглашения с командами.



«Если ФИФА разрешит разрывать контракты, то это будет беспрецедентное и очень опасное решение, которое не имеет возможности для обжалования. Очень надеюсь, что этого не произойдёт. Думаю, что риски минимальны», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее ФИФА позволила иностранным футболистам команд Российской Премьер-Лиги (РПЛ) приостанавливать свои соглашения с клубами в одностороннем порядке до конца сезона. Это опцией уже воспользовались свыше 40 футболистов. В конце сезона они должны вернуться в расположение действующих команд.