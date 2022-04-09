Гендиректор ЦСКА: наверняка все футболисты понимают, что в зарплатах придётся падать

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о предстоящем сокращении зарплат игроков в Российской Премьер-Лиге.



«Наверняка все игроки понимают, что в зарплатах придётся падать. Контракты же привязаны к валюте», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее ФИФА позволила иностранным футболистам команд Российской Премьер-Лиги (РПЛ) приостанавливать свои соглашения с клубами в одностороннем порядке до конца сезона. Это опцией уже воспользовались свыше 40 футболистов. В конце сезона они должны вернуться в расположение действующих команд.

Московский ЦСКА в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в гостях проиграл подмосковным «Химкам» со счётом 4:2.