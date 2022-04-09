Кухарчук: лучше не буду рассказывать, что с нами делает Юран

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук оценил победу подмосковной команды над ЦСКА (4:2) в 24-м туре РПЛ.

«Тяжело оценивать по горячим следам. Рад, доволен и счастлив. Историческая победа — 4:2! Сегодня было столько болельщиков — это кайф играть в футбол на стадионе, заполненном наполовину. Не знаю, сколько пришло людей. Но это круто! Мне кажется, болельщикам тоже всё понравилось.



Я лучше не буду рассказывать, что с нами делает Юран. У каждого тренера есть свои секреты. Что было в перерыве? Это эмоции. Может быть, недовольство или несогласие с какими-то решениями. Мы в раздевалку получили пенальти…. Это нормально, когда тренеры и футболисты выражают эмоции.



Методы тренера? Как он работал, так и работает. Всё на позитиве. У нас складывается отличный коллектив. Очень обидно, когда СМИ пытаются что-то вкидывать. Вчера читали, ну что это? Откуда вообще пошло? Один человек бойкотирует матч — это как?» — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.