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«В РПЛ нет равных «Зениту». Колосков — о чемпионской гонке

«В РПЛ нет равных «Зениту». Колосков — о чемпионской гонке
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу «Зенита» над «Ахматом» (2:0) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Если быть реалистом, то интриги в чемпионате нет. Об этом я говорил полгода назад, да и каждый раз повторяюсь. В РПЛ нет равных «Зениту» как по составу, так и по игре и всему остальному», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В 24 матчах чемпионата России подопечные Сергея Семака набрали 52 очка, что позволяет им возглавлять турнирную таблицу. На втором месте расположилось московское «Динамо», у которого на три очка меньше. Замыкает тройку московский ЦСКА, набравший в 24 встречах 43 очка.

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