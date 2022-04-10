Роналду завершит сезон без трофеев впервые с 2006 года

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду завершит сезон без трофеев. Это стало понятно после того, как манкунианцы проиграли «Эвертону» (0:1).

Команда Ральфа Рангника утратила математические шансы на чемпионство, теперь отрыв «красных дьяволов» от «Манчестер Сити», идущего на первом месте, составляет 22 очка за 7 туров до конца чемпионата. «Эвертон» набрал 28 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

Роналду выигрывал клубные трофеи с 2006 года. Тогда португалец в составе «Манчестер Юнайтед» впервые завоевал Кубок лиги. В сезоне-2010/2011 Роналду перешёл в «Реал Мадрид», где провёл восемь сезонов. Также португальский нападающий играл в «Ювентусе» три года перед возвращением в «Юнайтед» (летом 2021-го).

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка лиги в 3-м раунде, в Кубке Англии подопечные Рангника не принимают участия после поражения в 4-м туре от «Мидлсбро». Из Лиги чемпионов англичане вылетели по итогам матчей 1/8 финала с «Атлетико» (1:1, 0:1).