Рио Фердинанд: «Манчестер Юнайтед» выглядит потерянным. У команды нет стиля и философии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал выступление «красных дьяволов» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (0:1).



«Неопределённость негативно отражается на любом клубе. Тем более на таком большом, как «Манчестер Юнайтед». Команда должна быть более организованной, у неё должен быть тренер. Временный наставник — не часть долгосрочных планов, но мы там, где мы есть, поэтому придётся с этим смириться и работать.



Как сказал Рангник, оправданий нет. Клубу есть чем заняться. Есть место в Лиге чемпионов, которое ещё можно занять. Люди говорили, что у «МЮ» Сульшера нет стиля игры и философии. Именно поэтому его больше здесь нет. Сейчас я тоже не могу сказать, как играет «Манчестер Юнайтед», определить его структуру, которая читается в топ-командах. Её просто нет. Команда выглядит потерянной, если честно», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.