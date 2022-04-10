Ральф Рангник прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мнением о поражении команды в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (0:1).
«Когда мы пропустили, то немного потеряли самообладание и, возможно, уверенность в себе. Если вы не забиваете «Эвертону», при всём уважении к команде, который пропустил три гола от «Бёрнли», то не можете ожидать, что из этого выйдет что-нибудь толковое.
Мы не смогли забить за 95 минут команде, которая пропустила три от «Бёрнли», хотя до этого забивали три «Тоттенхэму» — это трудно объяснить. Нам как тренерскому штабу не так просто понять, почему наши игроки не создали больше моментов в такой игре», — приводит слова Рангника Goal.
На данный момент «Манчестер Юнайтед», набрав 51 очко, располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с 28 баллами занимает 17-ю строчку.
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