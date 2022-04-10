Синклейр — о «Манчестер Юнайтед»: блеклая тень былых времен, над ним издевается «Эвертон»

Бывший футболист «Манчестер Сити» Тревор Синклейр поделился мнением об игре «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» выглядит собственной блеклой тенью былых времён. Над ним издевается «Эвертон», а игроки выглядят безучастными. У этой команды нет дисциплины, футболисты полностью теряют нити игры. Криштиану Роналду почти не вовлечён в игру. Он хорошо начал матч и нанёс удар, но после этого я не помню, чтобы его имя упоминалось», – цитирует Синклейра talkSPORT.
Напомним, в матче 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Эвертон» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. «Эвертон» набрал 28 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (51) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (73).
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