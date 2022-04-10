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Синклейр — о «Манчестер Юнайтед»: блеклая тень былых времен, над ним издевается «Эвертон»

Синклейр — о «Манчестер Юнайтед»: блеклая тень былых времен, над ним издевается «Эвертон»
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Бывший футболист «Манчестер Сити» Тревор Синклейр поделился мнением об игре «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» выглядит собственной блеклой тенью былых времён. Над ним издевается «Эвертон», а игроки выглядят безучастными. У этой команды нет дисциплины, футболисты полностью теряют нити игры. Криштиану Роналду почти не вовлечён в игру. Он хорошо начал матч и нанёс удар, но после этого я не помню, чтобы его имя упоминалось», – цитирует Синклейра talkSPORT.

Напомним, в матче 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Эвертон» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. «Эвертон» набрал 28 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (51) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (73).

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