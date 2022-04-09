«Манчестер Юнайтед» проиграл «Эвертону» в выездном матче АПЛ

В матче 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Эвертон» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 27-й минуте встречи единственный гол забил нападающий «Эвертона» Энтони Гордон. В концовке встречи нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

«Эвертон» набрал 28 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (51) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (73). В следующем туре АПЛ «Эвертон» сыграет с «Лестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» проведёт встречу с «Норвич Сити».