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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Эвертону» в выездном матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Эвертону» в выездном матче АПЛ
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В матче 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Эвертон» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 27-й минуте встречи единственный гол забил нападающий «Эвертона» Энтони Гордон. В концовке встречи нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

«Эвертон» набрал 28 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (51) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (73). В следующем туре АПЛ «Эвертон» сыграет с «Лестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» проведёт встречу с «Норвич Сити».

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
09 апреля 2022, суббота. 14:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гордон – 27'
Комментарии
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