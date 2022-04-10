Полиция Мерсисайда расследует инцидент с участием Роналду, разбившим телефон фаната

Полиция Мерсисайда проводит расследование инцидента с участием нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.



Напомним, после матча 32-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» (1:0) Роналду разбил телефон одного из болельщиков. Когда португалец уходил в подтрибунное помещение, фанат протянул телефон. Роналду отмахнулся, после чего телефон упал на землю.



«Мы можем подтвердить, что поддерживаем связь с «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» после сообщений об инциденте. В настоящее время полиция проводит расследование, офицеры работают с «Эвертоном», чтобы просмотреть записи с камер видеонаблюдения. Проводятся опросы свидетелей с целью установки факта правонарушения», — приводит текст заявления полиции Liverpool Echo.

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