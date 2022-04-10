Экс-директор академии «Локомотива» рассказал, как клубу выйти из кризиса

Бывший директор «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался о кризисной ситуации в клубе.

«В сложившейся ситуации «Локомотиву» надо думать о том, как пройти данный период с наименьшими потерями. В последние годы стало очень модно говорить о развитии, но вместо этого люди занимаются декорациями и демагогией.



Минимум на ближайшие два года необходимо установить и строго соблюдать основные спортивные и финансовые принципы. Ввести возрастные и финансовые ограничения на трансферы: не более трёх-четырёх легионеров уровня Фарфана, Крыховяка или Чорлуки, преимущественно бонусная система оплаты труда футболистов и тренеров, привязанная к спортивным показателям. В обязательном порядке следует провести организационно-штатные мероприятия, сделать понятную структуру управления без лишних нагромождений и нелепых наименований должностей. Необходимо пойти на сокращение численности штата, сохранив действительно работающих людей, которые приносят конкретную пользу клубу. Крайне важно подтвердить размеры и источники финансирования на этот календарный год.



Если клуб не предпримет нужные шаги, то скоро некому будет растить новых Миранчуков, Бариновых, Жемалетдиновых, Худяковых и других талантов, на которых должен держаться наш футбол. Ни в коем случае нельзя сокращать финансирование академии «Локомотива», надо обязательно сохранить «Казанку» и как можно скорее закончить реконструкцию и возобновить работу отделения «Перово», не говоря уже о Баковке, где ремонт сильно затянулся. Следует помнить, что футбол несёт ещё и социальную функцию.



Приступать к этому надо немедленно, дожидаться окончания сезона нет смысла, ведь у нынешнего руководства, как у Корнетки, в любой момент могут наступить внешние обстоятельства. Зачем «Локомотиву» быть заложником этого? Очень сомневаюсь, что нынешние руководители будут востребованы в Европе, да ещё с такими зарплатами и завышенной самооценкой. Пора снять розовые очки и начать называть вещи своими именами, а также избавиться от навязанных иллюзий и мифов о нашей второсортности. Надо себя уважать», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.