Кузьмичёв — о Комппере в «Локо»: что за специалист, если даже нет необходимой лицензии?

Бывший директор «Локомотива» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о тренере железнодорожников Марвине Комппере.
«Все эти высококвалифицированные иностранные специалисты «Локомотива» из недружественных стран сломали лучшую в стране систему подготовки футболистов, а новую не сделали. И связано это не с дефицитом времени из-за известных событий. Всё дело в отсутствии у этих людей элементарной профессиональной квалификации и российского футбольного патриотизма.
Как Марвин Комппер, из-за ревности которого Цорн и Леонченко отстранили Лоськова и Пашинина от работы с основной командой, может считаться высококвалифицированным специалистом? Понятно, что МВД России выдало ему разрешение на работу, но ведь там ориентируются на уровень зарплаты и полагаются на добросовестность работодателя, который привлекает такого работника. А у Комппера нет даже необходимой тренерской лицензии для работы с основной командой. Что же это за высококвалифицированный специалист? Он соответствует этому статусу, только если судить по размеру его зарплаты.
Получается, что руководство «Локомотива» вводит государство и РЖД в заблуждение относительно этих персонажей? При этом Цорн и Леонченко упрямо продолжают публично повторять, что команду готовит именно Комппер, то есть фактически он и есть главный тренер, что является нарушением дисциплинарного регламента РФС и правил лицензирования. Наверное, РФС пора отреагировать на это неуважение к собственным требованиям и российским специалистам», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 10 апреля 2022
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