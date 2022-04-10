Федотов: «Сочи» заслуженно увозит из Уфы три очка
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды над «Уфой» (2:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Для нас было достаточно не потерять концентрацию. Ведём 2:0, но нелепость в виде заработанного на ровном месте пенальти переворачивает игру и её оживляет. Но мы выстояли и заслуженно увозим из Уфы три очка», — приводит слова Федотова пресс-служба сочинского клуба в телеграм-канале.
Голами в составе «Сочи» отметились Матео Кассьерра и Артур Юсупов. У «Уфы» пенальти реализовал Гамид Агаларов, забивший свой 16-й мяч в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
«Сочи» благодаря победе набрал 43 очка и промежуточно закрепился на четвёртой строчке турнирной таблицы, отставая от идущего третьим ЦСКА на одно очко.
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