Шамар Николсон: в чемпионате России играть сложнее, чем в Бельгии

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон высказался об уровне чемпионатов России и Бельгии, где ямаец выступал ранее.

«Я так много забиваю, потому что крутой или РПЛ слабая? Лига — не слабая, здесь сложнее играть, чем в Бельгии, где я играл раньше. Сейчас мне нужно играть с партнёрами, они мне помогают получить эту уверенность и идти вперёд.



Не могу говорить, стала ли РПЛ сложнее после ухода такого количества игроков. Понимаю, что ситуация сложная, но я об этом не думаю. Я полностью сконцентрирован на игре «Спартака», чтобы забивать здесь», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).