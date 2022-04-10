Дубль Николсона — в видеообзоре матча «Спартак» — «Арсенал»

Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» принимал «Арсенал». Хозяева одержали победу — 3:0.
Счёт был открыт во втором тайме. На 53-й минуте отличился полузащитник Роман Зобнин, ему ассистировал Михаил Игнатов. На 57-й минуте преимущество хозяев удвоил Шамар Николсон, голевой пас отдал Александр Соболев. На 75-й минуте Николсон оформил дубль. На 86-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник «Арсенала» Кингз Кангва.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».
«Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).
- 10 апреля 2022
-
21:18
-
21:15
-
21:14
-
21:08
-
21:04
-
21:00
-
20:59
-
20:56
-
20:54
-
20:48
-
20:43
-
20:39
-
20:39
-
20:36
-
20:32
-
20:31
-
20:27
-
20:22
-
20:21
-
20:20
-
20:16
-
20:15
-
20:11
-
20:11
-
20:09
-
20:06
-
19:56
-
19:55
-
19:51
-
19:48
-
19:37
-
19:34
-
19:31
-
19:29
-
19:28