Дубль Николсона — в видеообзоре матча «Спартак» — «Арсенал»

Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» принимал «Арсенал». Хозяева одержали победу — 3:0.



Счёт был открыт во втором тайме. На 53-й минуте отличился полузащитник Роман Зобнин, ему ассистировал Михаил Игнатов. На 57-й минуте преимущество хозяев удвоил Шамар Николсон, голевой пас отдал Александр Соболев. На 75-й минуте Николсон оформил дубль. На 86-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник «Арсенала» Кингз Кангва.

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«Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).