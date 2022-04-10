Каррера отреагировал на разгромную победу «Спартака» в матче с тульским «Арсеналом»
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Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу красно-белых над тульским «Арсеналом» (3:0) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Одна победа может притянуть за собой следующую. Думаю, три очка точно придадут команде энтузиазма!» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Московский «Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).
57-летний Каррера возглавлял московскую команду с лета 2016 по октябрь 2018 года, приведя «Спартак» к победам в чемпионате и Суперкубке России.
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