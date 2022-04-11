КДК РФС рассмотрит слова Кангва в адрес Безбородова. Игрок сказал, что «арбитр — дерьмо»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит слова полузащитника тульского «Арсенала» Кингза Кангва в адрес арбитра матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:3) Владислава Безбородова.

«КДК рассмотрит слова Кангва в адрес Безбородова, сказанные после матча. Также мы рассмотрим удаление Тикнизяна в матче с «Ростовом», — рассказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Кангва назвал Безбородова «дерьмом» в послематчевом интервью. Арбитр удалил полузащитника за две жёлтые карточки в игре со «Спартаком» на 86-й минуте встречи. В этом матче победу одержал «Спартак» со счётом 3:0.

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