«Рефери — дерьмо, сумасшедший. Он судил в пользу «Спартака». Кангва — о Безбородове

Полузащитник тульского «Арсенала» Кингз Кангва высказался о судье Владиславе Безбородове, работавшем на матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:3). Напомним, арбитр дал хавбеку вторую жёлтую карточку, после чего он был вынужден покинуть поле.
«Что с красной карточкой? Сами видели, рефери — дерьмо. Разве вы не видели этого?
Что со второй жёлтой карточкой? Я не понял этого. Я пытался начать игру быстро. Но судья мне даёт вторую жёлтую. За что?
Был ли судья на стороне «Спартака»? Конечно. Он сумасшедший, он судил в пользу «Спартака», — цитирует Кангва «Спорт-экспресс».
«Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 10 апреля 2022
-
19:56
-
19:55
-
19:51
-
19:48
-
19:37
-
19:34
-
19:31
-
19:29
-
19:28
-
19:23
-
19:16
-
19:10
-
19:02
-
19:02
-
19:01
-
18:59
-
18:56
-
18:55
-
18:52
-
18:51
-
18:46
-
18:45
-
18:44
-
18:44
-
18:42
-
18:38
-
18:36
-
18:29
-
18:25
-
18:18
-
18:16
-
18:14
-
18:08
-
18:05
-
17:58