«Рефери — дерьмо, сумасшедший. Он судил в пользу «Спартака». Кангва — о Безбородове

Полузащитник тульского «Арсенала» Кингз Кангва высказался о судье Владиславе Безбородове, работавшем на матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:3). Напомним, арбитр дал хавбеку вторую жёлтую карточку, после чего он был вынужден покинуть поле.

«Что с красной карточкой? Сами видели, рефери — дерьмо. Разве вы не видели этого?

Что со второй жёлтой карточкой? Я не понял этого. Я пытался начать игру быстро. Но судья мне даёт вторую жёлтую. За что?

Был ли судья на стороне «Спартака»? Конечно. Он сумасшедший, он судил в пользу «Спартака», — цитирует Кангва «Спорт-экспресс».

«Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).

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