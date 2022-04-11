Отец Гамида Агаларова сообщил, что у нападающего есть желание сменить клуб летом

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, рассказал о возможном уходе футболиста из команды в летнее трансферное окно.

«Первое — у него действующий контракт. Второе — любой футболист всегда хочет играть в лучших командах и чемпионатах. Гамид будет стремиться к переходу в более сильную команду летом? Конечно, желание есть. Надо улучшать возможности для роста. У Гамида есть желание прогрессировать.



Что касается возможного интереса каких-либо клубов к Гамиду, то не могу ничего сказать, потому что это неправильно. Не первый раз сталкиваемся с пониманием, что преждевременно говорить о чём-то не имеет смысла. Когда есть официальная информация, тогда — да. Предварительно даже не знаю, что сказать», — сказал Агаларов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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