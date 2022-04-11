Каррера: «Спартак» сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство, если усилит две-три позиции

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера назвал условия, при которых красно-белые смогут навязать санкт-петербургскому «Зениту» борьбу за чемпионство.
«Этот сезон практически позади. Надо использовать оставшиеся матчи в качестве подготовки к следующему. Ваноли может тестировать свои идеи.
Думаю, если удастся усилить две-три позиции, то «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне. А в этом — «Зенит» уже чемпион», — приводит слова Карреры Sport24.
Напомним, московский «Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).
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