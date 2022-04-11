Нойер — об ответном матче ЛЧ с «Вильярреалом»: с «Баварией» шутить нельзя. Мы не боимся

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Вильярреалом».
«У нас в команде много амбициозных игроков. С нами нельзя шутить после поражения в первом матче. Хорошо, что наша судьба по-прежнему в наших руках.
«Вильярреал» сильно играет на контратаках. Мы хотим сыграть на пределе своих возможностей, и нас будут поддерживать болельщики. Мы знаем, как подходить к матчу плей-офф после отрицательного результата в первом матче. Мы не боимся», — приводит слова Нойера пресс-служба УЕФА.
Первая встреча завершилась победой испанской команды со счётом 1:0. Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «Вильярреал» состоится завтра, 12 апреля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск.
- 11 апреля 2022
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