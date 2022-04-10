Унаи Эмери: ответный матч с «Баварией» в ЛЧ — самый большой вызов для меня как для тренера

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Баварией».



«Это будет грандиозная и трудная игра. Самый большой вызов для меня как для тренера. И для клуба тоже. «Бавария» — фаворит, одна из трёх сильнейших команд Европы на данный момент. Мы сосредоточим всё своё внимание на подготовке к этой встрече», — приводит слова Эмери Marca.



Напомним, первая встреча команд на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания) завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».

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