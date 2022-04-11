Впервые на «Чемпионате» разбираем Англию в видеоформате!

Подкаст Кирилла Хаита и Гриши Телингатера об английском футболе на YouTube-канале «Чемпионат.Подкаст» теперь выходит в видеоформате. С 2019 года наши ведущие разбирают прошедший тур АПЛ и дают свою аналитику по событиям. С 11 апреля подкаст выходит в формате стриминга, по окончании которого видео будет сохраняться на канале.

Первый видеоподкаст вы можете посмотреть уже сейчас, а для того, чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик!

Помимо YouTube-канала, посмотреть выпуск можно будет и на сайте «Чемпионата», в разделе «Видео», а послушать — на других платформах:



• в iTunes



• в Google Podcasts



• в «СберЗвук»



• в приложениях Android



• в «Яндекс. Музыке»



• в плеере TuneIn



• в плеере Castboх



• в плеере Podster

Еще больше об английском футболе — в Telegram-канале «PRO Английский футбол» и в нашей группе «ВКонтакте».

Подкаст о людях, которые изменили АПЛ



Кирилл разбирает камбэк «Барселоны» и три пенальти



Гриша следит за последними новостями в «Телеграме»