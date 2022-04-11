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Впервые на «Чемпионате» разбираем Англию в видеоформате!

Впервые на «Чемпионате» разбираем Англию в видеоформате!
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Подкаст Кирилла Хаита и Гриши Телингатера об английском футболе на YouTube-канале «Чемпионат.Подкаст» теперь выходит в видеоформате. С 2019 года наши ведущие разбирают прошедший тур АПЛ и дают свою аналитику по событиям. С 11 апреля подкаст выходит в формате стриминга, по окончании которого видео будет сохраняться на канале.

Первый видеоподкаст вы можете посмотреть уже сейчас, а для того, чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик!

Помимо YouTube-канала, посмотреть выпуск можно будет и на сайте «Чемпионата», в разделе «Видео», а послушать — на других платформах:

в iTunes

в Google Podcasts

в «СберЗвук»

в приложениях Android

в «Яндекс. Музыке»

в плеере TuneIn

в плеере Castboх

в плеере Podster

Еще больше об английском футболе — в Telegram-канале «PRO Английский футбол» и в нашей группе «ВКонтакте».

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