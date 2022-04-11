Впервые на «Чемпионате» разбираем Англию в видеоформате!

Подкаст Кирилла Хаита и Гриши Телингатера об английском футболе на YouTube-канале «Чемпионат.Подкаст» теперь выходит в видеоформате. С 2019 года наши ведущие разбирают прошедший тур АПЛ и дают свою аналитику по событиям. С 11 апреля подкаст выходит в формате стриминга, по окончании которого видео будет сохраняться на канале.
Первый видеоподкаст вы можете посмотреть уже сейчас, а для того, чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик!
Помимо YouTube-канала, посмотреть выпуск можно будет и на сайте «Чемпионата», в разделе «Видео», а послушать — на других платформах:
• в iTunes
• в Google Podcasts
• в «СберЗвук»
• в приложениях Android
• в «Яндекс. Музыке»
• в плеере TuneIn
• в плеере Castboх
• в плеере Podster
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Подкаст о людях, которые изменили АПЛ
Кирилл разбирает камбэк «Барселоны» и три пенальти
Гриша следит за последними новостями в «Телеграме»
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