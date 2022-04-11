Ширер раскритиковал Салаха за игру в первом тайме матча с «Сити»

Лучший бомбардир в истории английской Премьер-лиги Алан Ширер поделился впечатлениями от игры нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в первом тайме матча с «Манчестер Сити».
«В перерыве я посмотрел на некоторые показатели Мохамеда Салаха: ни рывков, ни кроссов, ни завершённых дриблингов и слишком много потерь мяча.
По его собственным меркам он был довольно ужасен. Затем он выходит на поле и делает идеальный пас, который сравнивает счёт в игре. Таких великих игроков, как Салах, никогда нельзя списывать со счетов, и это только вопрос времени, когда он вновь будет забивать голы», — приводит слова Ширера The Athletic.
10 апреля на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимал «Ливерпуль». Команды сыграли вничью, счёт – 2:2.
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