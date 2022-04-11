Румменигге — о матче ЛЧ с «Вильярреалом»: «Бавария» пройдёт дальше, потому что она лучше

Экс-игрок «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о шансах мюнхенского клуба выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

«Думаю, «Бавария» пройдёт дальше, потому что она лучше, а ещё сыграет дома на 70-тысячном стадионе.



Я уже видел такую ситуацию: в 2015 году под руководством Пепа Гвардиолы мы проиграли «Порту» со счётом 1:3 в первой игре четвертьфинала. А потом мы победили на «Альянц Арене» со счётом 6:1. Давление иногда идёт на пользу команде, хотя, конечно, его хотелось бы избежать.

«Бавария» должна с первых минут атаковать. Хорошо, что больше нет правила выездного гола. Раньше иногда можно было вылететь, даже забив несколько раз.



«Бавария» выйдет в полуфинал», – цитирует Румменигге Bayern&Germany.