Румменигге — о матче «Реал» — «ПСЖ» в ЛЧ: я думал, что лягу спать во время матча

Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о победе мадридского «Реала» над «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Я думал, что лягу спать во время матча. «ПСЖ» держал всё под контролем. Я не видел, что может что-то измениться, но гол Бензема изменил всё. «Сантьяго Бернабеу» — это место, где происходят невероятные вещи. Если бы эту игру повторили ещё десять раз, то французская команда вышла бы победителем в девяти из них. В футболе есть вещи, которые просто невозможно объяснить. «ПСЖ» попал в вихрь», — цитирует Румменигге Sport.es со ссылкой на L’Equipe.
На домашнем стадионе «ПСЖ» выиграл у «Реала» со счётом 1:0. В Мадриде успех праздновали «сливочные» — 3:1.
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