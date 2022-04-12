Морено – о матче с «Баварией» мы должны выжать максимум

Испанский нападающий «Вильярреала» Жерар Морено поделился ожиданиями перед ответным матчем с «Баварией» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Думаю, что этот матч будет проходить по-другому. Не так, как первый. Он будет гораздо труднее. Им нужно отыгрываться. «Бавария» прекрасна в атаке. Многие их игроки крайне опасны. Мы должны играть очень точечно. У них совершенно точно будут моменты.
Нам придётся потратить очень много сил. Мы должны весь матч играть на своём пределе и выжать максимум из своих моментов. Этот матч потребует много усилий, ведь у «Баварии» превосходные игроки. Они много забивают и знают, как выигрывать матчи», — приводит слова Морено официальный сайт УЕФА.
Напомним, первая встреча команд на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания) завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Ответный четвертьфинальный матч состоится сегодня, 12 апреля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия).
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