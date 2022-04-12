Дидье Дрогба выдвинул свою кандидатуру на пост президента Федерации футбола Кот-д'Ивуара

Ивуарийский футболист Дидье Дрогба и ещё пятеро человек выдвинули свою кандидатуру на пост президента Федерации футбола Кот-д'Ивуара.

«Окончен приём кандидатур на пост президента Федерации футбола Кот-д'Ивуара. Было зарегистрировано шесть кандидатов. Это Ятте Эллеле Жан-Батист, Арно Ака, Лоран Куаку, Идрисс Диалло, Сори Диабате и Дидье Дрогба», — приводит слова президента комитета по нормализации отношений (FIF) Мариам Дао Габала Africa News.

Как сообщает Федерация футбола Кот-д'Ивуара, выборы состоятся 23 апреля. 44-летний футболист настроен оптимистично.

«Не могу дождаться начала кампании. Поверьте, я оживлю ивуарийский футбол, если меня изберут», — сказал Дрогба после подачи заявки.

Несмотря на свой статус, Дрогба тем не менее не является фаворитом выборов из-за отсутствия поддержки со стороны ивуарийских клубов.