Симона Кьера наградили за спасение Эриксена и ввели в Зал славы итальянского футбола

Защитник «Милана» и сборной Дании Симон Кьер получил награду имени Давиде Астори и был введён в Зал славы итальянского футбола. Об этом сообщает сайт Федерации футбола Италии.

Престижную награду, вручаемую за проявление fair play (джентльменский поступок на поле), Кьер получил за спасение жизни партнёра по сборной Кристиана Эриксена, перенёсшего остановку сердца прямо на поле во время игры между сборными Дании и Финляндии 12 июня 2021 года. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца.

«Когда я бежал в сторону Кристиана, я, как и партнёры по команде, понятия не имел, что у него остановка сердца. Единственное, о чём я думал, — это как можно быстрее добраться до него и помочь. Я понял, что это самое важное. Если ты видишь что-то странное, ты должен действовать, и действовать быстро. При оказании первой помощи скорость имеет решающее значение. Делай то, что ты можешь сделать, и делай это быстро, а затем уступи место профессионалам. В тот день нам повезло, что врачи оказались очень близко», — сказал Кьер.

Награда названа в честь капитана «Фиорентины» — защитника сборной Италии Давиде Астори, который скончался во сне на 32-м году жизни в 2018 году.