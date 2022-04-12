Экс-игрок «Арсенала» высказался о шансах команды на чётвертое место в АПЛ по итогам сезона

Экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон высказался о шансах команды на чётвертое место в АПЛ по итогам сезона.

«Я всё ещё чувствую, что «Арсенал» в игре за топ-4, потому что «Тоттенхэм» – это всё ещё «Тоттенхэм». Все сходили по ним с ума, но в первом тайме с «Астон Виллой» они могли просто сдуться.



Мы должны забыть про эту игру с «Астон Виллой», и у них будет только один такой хороший матч в следующие семь недель. Победа над «Виллой» со счетом 4:0 отвлекла внимание от проблем в игре «Тоттенхэма». Они делали отличные вещи, не поймите меня неправильно, но в первом тайме Уго Льорису приходилось делать сейв за сейвом. Так что я всё ещё не уверен в «Тоттенхэме» и его итоговом месте.



«Арсенал» всё ещё может занять место в четвёрке лучших», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

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