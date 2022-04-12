«Бавария» — «Вильярреал»: Роберт Левандовски открыл счёт в игре

Сегодня, 12 апреля, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Бавария» — «Вильярреал».
Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски открыл счёт в игре на 52-й минуте. Дани Парехо ошибся на своей половине поля, потеряв мяч. «Бавария» провела быструю атаку, в концовке которой Томас Мюллер выполнил передачу на Левандовского, а тот у линии штрафной пробил низом в правый угол мимо голкипера.
В первом тайме Левандовски грубо сбил Рауля Альбиоля, за что получил жёлтую карточку.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча «Бавария» — «Вильярреал». Напомним, в первом матче «Вильярреал» сенсационно переиграл «Баварию» со счётом 1:0. На стадии 1/8 финала «Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Ювентус» (4:1), а «Бавария» оказалась сильнее «Зальцбурга» (8:2).
- 12 апреля 2022
-
23:38
-
23:33
-
23:22
-
23:19
-
23:13
-
23:12
-
23:08
-
22:59
-
22:59
-
22:55
-
22:47
-
22:46
-
22:39
-
22:29
-
22:23
-
22:21
-
22:15
-
22:09
-
22:09
-
21:54
-
21:53
-
21:49
-
21:48
-
21:41
-
21:35
-
21:19
-
21:15
-
21:12
-
21:10
-
20:59
-
20:58
-
20:55
-
20:41
-
20:40
-
20:36