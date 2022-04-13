«Вильярреал» прошёл в полуфинал Лиги чемпионов второй раз в истории

«Вильярреал», пройдя по итогам двухматчевого противостояния мюнхенскую «Баварию», вышел в стадию 1/2 финала Лиги чемпионов впервые с сезона-2005/2006.

Тогда «жёлтая субмарина» сумела пройти на стадии 1/8 финала «Глазго Рейнджерс» за счёт правила выездного гола с общим результатом 3:3 по сумме двух матчей. В 1/4 финала «Вильярреал» также благодаря правилу гола на выезде прошёл «Интер» со счётом 2:2 по сумме двух встреч. В 1/2 финала команда не сумела пройти лондонский «Арсенал», уступив в первом матче 0:1, а во втором сыграв безголевую ничью.

Сегодня, 12 апреля, проходил ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Бавария» — «Вильярреал». Противостояние завершилось со счётом 1:1.

Напомним, в первом матче «Вильярреал» сенсационно переиграл «Баварию» со счётом 1:0. На стадии 1/8 финала «Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Ювентус» (4:1), а «Бавария» оказалась сильнее «Зальцбурга» (8:2).