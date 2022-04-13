Евгений Кафельников отреагировал на выход «Вильярреала» в полуфинал ЛЧ

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников отреагировал на выход «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов, который возглавляет бывший главный тренер московского «Спартака» Унаи Эмери.
«Тренеришка в полуфинале ЛЧ», — написал Кафельников в «Твиттере».
По сумме двух матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» переиграл мюнхенскую «Баварию» (1:0, 1:1), выйдя в полуфинал турнира.
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери впервые в карьере добрался до 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Испанский клуб вышел в полуфинал ЛЧ впервые с сезона-2005/2006.
Напомним, ранее Эмери тренировал такие команды, как «Валенсия», московский «Спартак», «Севилья», «Пари Сен-Жермен», лондонский «Арсенал» и другие команды. Испанский специалист возглавил «Вильярреал» в 2020 году.
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