Эдуарду Камавинга: выход «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов — это не чудо

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов.



«Нам было не по себе до самого конца. Мы пропустили голы, но самое главное — ответили. Мы счастливы, что сделали это и вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Это не чудо, потому что многие думали, что мы и с «ПСЖ» не сможем справится, однако, всё вышло иначе. Мы бились до конца. Кажется, что мы берём всё, что можем взять. Это безумие. Мы довольны собой, но впереди матчи чемпионата Испании. После них мы подумаем о полуфинале», — приводит слова Камавинга AFP.



Напомним, по итогам двух матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» одолел «Челси» (3:1, 2:3) и пробился в следующую стадию турнира.

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