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Советник Федуна Камоцци восхитился тренерским мастерством Эмери после матча «Вильярреала»

Советник Федуна Камоцци восхитился тренерским мастерством Эмери после матча «Вильярреала»
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Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился эмоциями от ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.

«Как я уже предугадывал в матче с «Ювентусом», а также с «Баварией», «Вильярреал» — команда, которую очень трудно пройти, если она попадается на пути. Они заняли место «Севильи» как тёмной лошадки еврокубков. Эмери показывает своё тактическое мастерство, в то время как игроки выполняют все его установки.

Что касается победителя Лиги чемпионов, то взять трофей может «Ливерпуль», если у игроков не будет серьёзных травм. Среди фаворитов также выделил бы «Реал» и «Сити», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Сегодня, 13 апреля, состоятся ещё два ответных матча 1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) примет на своём поле «Бенфику» (Португалия), а «Атлетико Мадрид» (Испания) встретится у себя дома с «Манчестер Сити» (Англия).

Фанаты «Вильярреала» празднуют выход клуба в полуфинал ЛЧ:

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