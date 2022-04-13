Анчелотти рассказал, как его команде удалось пройти в полуфинал
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси».
«Мы смогли пройти дальше благодаря энергии. Я внёс изменения, которые помогли её добавить. Команда много страдала, и все игроки отдали все силы. После того как счёт стал 2:0 у нас был психологический спад, но магия стадиона снова очень помогла нам. Чем больше мы страдаем, тем я счастливее.
Я также хотел бы поздравить «Вильярреал» и Унаи Эмери с выходом в полуфинал», — приводит слова Анчелотти Marca.
Сегодня, 13 апреля, состоятся ещё два ответных матча 1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) примет на своём поле «Бенфику» (Португалия), а «Атлетико Мадрид» (Испания) встретится у себя дома с «Манчестер Сити» (Англия).
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